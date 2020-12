Georginio Wijnaldum potrebbe essere il prossimo rinforzo dell’Inter. Dopo le voci insistenti provenienti dall’Inghilterra, anche i betting analyst hanno preso in considerazione l’ipotesi di vedere il centrocampista olandese a Milano, sponda nerazzurra. L’eventuale arrivo al Centro Sportivo Suning entro il 30 settembre 2021, come riporta Agipronews, è offerto a 4,00. Ad alimentare le speranze dei tifosi e dei bookmaker ha pensato anche il mancato rinnovo di contratto a Liverpool in scadenza il 30 giugno del 2021. D’altronde il classe 1990, che agli ordini di Klopp ha vinto tutto ciò che c’era da vincere sia in Inghilterra che fuori dai confini della Premier, potrebbe essere un grande colpo a parametro zero per Marotta e Ausilio che di recente hanno centrato gli obiettivi con De Vrij e Godin.