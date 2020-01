Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport, ha commentato la situazione di Diego Godin per il mercato dell'Inter dopo l'esclusione a Napoli: "Se Godin dovesse andare via, potrebbe arrivare Darmian a fare anche il terzo in difesa, l'ipotesi a quel punto diventerebbe seria. Bastoni piace tantissimo a Conte e per questo gioca sempre più spesso".