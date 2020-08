Sui social, società e calciatori, hanno festeggiato il passaggio del turno con uno slogan: “Next level”. Ecco cosa scrive a riguardo la Gazzetta dello Sport



“Dentro il next level, il prossimo livello, come fosse un videogioco. L’Inter è pronta, lo slogan usato per festeggiare sui social la qualificazione ai quarti di Europa League è azzeccato. Già, perché la sfida di lunedì a Dusseldorf contro il Bayer Leverkusen servirà per testare la nuova maturità raggiunta dai nerazzurri, per vedere se meritano di stare anche al prossimo livello”