Con un comunicato ufficiale, anche l'Inter ha reso noto che non si giocherà la sfida contro il Getafe di domani: "La UEFA ha comunicato che in seguito alle restrizioni di viaggio tra Spagna e Italia imposte dalle autorità spagnole, Inter-Getafe, sfida dell'andata degli ottavi di finale inizialmente in programma per giovedì 12 marzo alle 21.00 a San Siro (incontro previsto a porte chiuse), non si disputerà.



La UEFA ha annunciato che comunicherà successivamente ulteriori decisioni a riguardo".