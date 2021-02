Attraverso il sito ufficialenella sezione Investor Relations,la società collegata ad FC Internazionale Milano Spadi questa annata con un dettaglio fondamentale ribadito a mezzo del comunicato sulla continuità aziendale.Nel rapporto, infatti, è confermato come: "La nostra proprietà è in trattative per fornire una serie di soluzioni nell'ambito della struttura del capitale e della gestione della liquidità.In ogni caso, è ragionevole e prudente rivolgere lo sguardo anche all'esterno. In tal senso, Suning ha nominato consulenti e advisor in Asia per lavorare a stretto contatto in modo da trovare partner strategici, utili sia sotto forma di iniezione di capitale ma non solo. I colloqui con potenziali partner sono costanti".Entrando nel dettaglio dei ricavi da sponsor e diritti tv, emerge dal dato della semestrale che dopo il 30 giugno questi sono saliti del 25,7% toccando quota 202,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Scorporando però gli incassi avvenuto dopo il 30 giugno, ma legati al termine della stagione 2019/20 oltre il calendario normale, la crescita sarebbe solo del 2%. Crescono, in particolare, i ricavi da sponsor che sono saliti del 36% grazie a sponsor tecnico e di maglia e altre sponsorizzazioni.- Quello che manca però sono gli incassi delle sponsorizzazioni asiatiche. ​Su un totale di 305,8 milioni complessivi, infatti, sono stati raccolti in questa stagione solo 18 milioni. Ne mancano, riporta Calcio e Finanza 55,7 dal 2018 ad oggi e nel dettaglio 12,8 milioni legati al 2018/19, 25,9 legati al 2019/20 e 16,8 milioni legati alla stagione in corso.