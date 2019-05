Quella di domenica sera tra Inter e Empoli sarà l'ultima partita in Serie A per Luca Banti. L'arbitro, che ha diretto anche l'ultima finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, dirigerà i nerazzurri per la terza volta in stagione, dopo la sconfitta di Cagliari e il pareggio casalingo con la Juventus. Il suo bilancio complessivo con i meneghini è comunque positivo per i tifosi interisti: 17 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte.