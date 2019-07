L'Inter tenta il tutto per tutto per Romelu Lukaku, pronto ad avvicinarsi agli 80 milioni richiesti dal Manchester United. Per questo motivo, si complica Edin Dzeko, valutato 20 milioni di euro dalla Roma: se dovesse arrivare il belga, i nerazzurri studierebbero un'alternativa low cost, come Daniel Sturridge, senza squadra e alla ricerca di una nuova avventura.