Dopo le parole di Ivan Perisic post finale di Coppa Italia, in cui ha polemizzato con l'Inter per come ha gestito la situazione legata al rinnovo, il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione. Secondo il quotidiano, la distanza che c'è tra la proposta della società (4,5 milioni) e la richiesta del giocatore (6 milioni), non significa, al momento, una rottura definitiva. Il giocatore vorrebbe continuare al giocare con l'Inter, ma si aspetta una nuova proposta dal club.