Romelu Lukaku, attaccante di proprietà del Chelsea, è prossimo a cambiare club la prossima estate. Nonostante i contatti avviati con l'Inter per il ritorno in Serie A, il Barcellona osserva la situazione. I Blaugrana sono molto avanti nella trattativa per Robert Lewandowski, ma se dovesse saltare la prima alternativa sarebbe proprio il nazionale belga. Lo riporta il Mundo Deportivo.