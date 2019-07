La pista che porta Edin Dzeko all’Inter resta congelata. L’atteso incontro tra l’a.d. sport nerazzurro Beppe Marotta e il Ceo della Roma Guido Fienga non c’è stato. I dirigenti dei due club si sono incrociati nella sede della Lega, a Milano, ma non c’è stato nemmeno un tentativo di approccio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter continua a offrire circa 10 milioni mentre la Roma ne chiede 20.