Chi in attacco per il Barcellona? I blaugrana pensano a Lautaro Martinez, ma al momento non è arrivata l'offerta giusta all'Inter. Nel frattempo i nerazzurri studiano l'eventuale alternativa e, come riporta fcinternews.it, tiene vivi i contatti con Pierre Emerick Aubameyang, centravanti in scadenza nel 2021 con l'Arsenal e voglioso di trasferirsi a Milano.