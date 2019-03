Il futuro di Icardi è un tema quotidianamente all'ordine del giorno in casa Inter. Il derby vinto ha alzato il morale della truppa di Luciano Spalletti, ora di nuovo al terzo posto, ma il destino dell'ex capitano dell'Inter è ancora tutto da capire. Marotta e Wanda Nara continuano con il loro ottimismo, ma dietro le quinte si ragiona su quello che sarà la prossima estate.



CONTATTI CON DZEKO - Come scrive la Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra ha preso coscienza del fatto che al termine della stagione Icardi andrà via. Ed è per questo motivo che sono già stati avviati i contatti con Edin Dzeko, 33enne numero 9 della Roma. L'Inter si è informata circa la disponibilità del giocatore al trasferimento, ora bisogna parlare con i giallorossi per il valore del cartellino. Pallotta chiede poco meno di 30 milioni di euro, gli stessi che stavano per portare il bosniaco al Chelsea. L'Inter, inoltre, a fronte di un'offerta importante, è pronta a salutare anche Ivan Perisic. Ed è per questo che sullo sfondo resta anche Dybala...



MAXI SCAMBIO - Già, perché il numero 10 della Juve è sempre nei pensieri di Marotta. Difficile, difficilissimo sedersi a un tavolo per parlarne, ma secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter sta prendendo in esame l'idea di proporre uno scambio, meglio se con super plusvalenza per entrambi i club. Ma resta da sciogliere un nodo: a chi va il surplus di denaro? Dybala all'Inter e Icardi alla Juve resta difficile, Dzeko in nerazzurro invece...