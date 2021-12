L'Inter non ha intenzione di rimanere ferma e immobile sul mercato e in vista di un gennaio che si prospetta movimentato, ma senza grossi esborsi di denaro fresco, gli uomini mercato nerazzurri si stanno muovendo con largo anticipo per provare a battere concorrenti e rivali. Due sono gli obiettivi principali individuati da Simone Inzaghi che non prescindono però da un mercato in uscita che dovrà essere vantaggioso: un vice-Barella e un vice-Dzeko.



CONTATTO CON CARNEVALI - Idee chiare e profili già messi nelle mani dello scouting per il presente e per il futuro, ma nell'immediato l'ad Beppe Marotta si sta comunque muovendo su piste già battute e conosciute come quella che porta al Sassuolo. Con il club neroverde, e con il suo amministratore delegato Giovanni Carnevali, i rapporti sono ottimi e nei giorni scorsi fra i due dirigenti c'è stato un contatto diretto con uno sguardo sul mercato.



TRE ITALIANI NEL MIRINO - Raspadori è da sempre il profilo più gradito all'Inter, ma per la punta classe 2000 i discorsi saranno rinviati a fine stagione perché il costo dell'affare sarà di quelli importanti per le casse di entrambi i club. Meno complicato, ma altremodo non così economico sarà arrivare anche a Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. Amici d'infanzia, cresciuti insieme nella Roma, sono considerati da Marotta i profili ideali per completare la rosa di Inzaghi. Giovani, italiani, che stanno vivendo un momento d'oro in neroverde. Se si riuscirà a piazzare sul mercato Vecino e possibilmente anche Sanchez, l'affondo ci sarà.