Per sorprendere il Napoli di Gattuso, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, dovrà inventarsi qualcosa di diverso rispetto alla gara d'andata. Nella sconfitta rimediata a San Siro, Brozovic era risultato l'unica fonte di gioco dei nerazzurri, ben arginata da Mertens. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Moltiplicare le fonti del gioco è la chiave per evitare che troppe attenzioni e pressioni si concentrino su Brozovic, rendendo lenta e prevedibile la manovra. Quindi serve Eriksen, oppure Sensi come nella prima parte della stagione, quando fungeva da play fra le linee. Anche Stefano è dato “in gran forma” e ha voglia di recuperare il tempo perso: serviranno probabilmente entrambi, in momenti diversi del match. Ma servirà anche De Vrij, il cui ruolo di regista aggiunto è risultato fondamentale in più di una occasione ed è testimoniato anche dai numeri. L’olandese è primo in Serie A per precisione dei lanci lunghi (89,8 per cento), ma soprattutto è secondo (dietro a Brozovic) per numero di passaggi lunghi completati. Più di Bonucci, terzo in classifica, di cui nello scacchiere di Conte ha preso le funzioni”.