Intervenuto in conferenza stampa per presentare il primo incontro dell'International Champions Cup 2019 e che vedrà l'Inter affrontare il Manchester United, l'allenatore nerazzurro, Antonio Conte ha parlato anche del possibile acquisto di Romelu Lukaku proprio dai Red Devils.



LO CONOSCO BENE - "Lukaku è un giocatore del Manchester United. Lo conosco molto bene già dai tempi in cui ero allenatore del Chelsea".



SAPETE CHE MI PIACE - "Sapete bene che è un giocatore che mi piace. Oggi però Lukaku è un giocatore del Manchester United e questa è la realtà dei fatti. È la verità".



NON È UN'AMICHEVOLE - "Domani abbiamo un match importante, a questo livello è difficile considerarla un’amichevole e sarà così anche per loro. La nostra pre-stagione sta andando bene, spero di vedere dei miglioramenti nella mia squadra".



PERISIC - "Perisic è un giocatore che ha caratteristiche specifiche e voglio capire se potrà giocare nella posizione che ho in mente. Abbiamo tempo per valutarlo e capire se potrà fare quello che voglio da lui"