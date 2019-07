Il Manchester United non arretra e l’Inter non avanza. Almeno per il momento. La cifra richiesta dai Red Devils per Romelu Lukaku è considerevole, circa 85 milioni di euro, una somma che i nerazzurri non sono disposti a corrispondere. Da qualche giorno si attende la controfferta della società di viale della Liberazione, ma prima deve arrivare l’ok di Zhang Jindong, unico a poter sbloccare tali somme di denaro. I nerazzurri sono attualmente a Singapore per la tournée, ma Ausilio e Marotta li raggiungeranno solo nel fine settimana, quando avranno modo di chiarire personalmente ogni questione al chairman.



IL NO A PASTORE - Un passaggio per niente banale se consideriamo il recente passato, quando proprio Zhang e il suo gruppo di lavoro fecero saltare la trattativa Pastore, ormai definita in ogni minimo dettaglio da Walter Sabatini. Una presa di posizione che contribuì a creare le prime incomprensioni tra l’ex amministratore dell’area tecnica e la proprietà cinese, cui però il tempo ha dato ragione. Pastore non avrebbe portato niente di più a quella squadra e i costi dell'operazione avrebbero negativamente influito sul mercato della stagione successiva, mentre Rafinha, arrivato in prestito gratuito dal Barcellona fu decisivo per l’approdo dell’Inter in Champions. A obiettivo raggiunto (quarto posto in classifica) Zhang ha accontentato Spalletti regalandogli Radja Nainggolan.



FREDDA VALUTAZIONE - Adesso il patron cinese e i suoi più stretti consiglieri si trovano di fronte a un’altra complessa valutazione: Romelu Lukaku vale la cifra richiesta dal Manchester o è opportuno virare su qualche altro profilo? Di sicuro la faccenda è molto diversa da quella ai tempi affrontata per Pastore e Conte, a differenza di Spalletti, insiste oltre ogni limite per allenare il centravanti belga. La grana Icardi di sicuro non aiuta, ma l’arrivo di Marotta a Nanchino servirà a fornire ulteriori aggiornamenti anche su questo fronte, e su quello Dzeko, naturalmente, visto che Marotta ha deciso di alzare l’offerta alla Roma fino a 12-13 milioni di euro. Conte aspetta Lukaku, Zhang, al contrario, non ha alcuna fretta e valuta freddamente la questione, ma con la volontà di accontentare le richieste del suo allenatore.