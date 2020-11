, parla ai microfoni di Sky dopo la netta vittoria odierna della sua squadra, 3-0 sul campo delDopo aver analizzato il match con relativa serenità,. Loro sono bravi, siamo un fronte unico e certe situazioni ci devono dare più forza.. Dobbiamo essere bravi ed ermetici, dobbiamo pensare a noi stessi e continuare a lavorare, sapendo chesulla squadra. Vedere questo accanimento fa diventare tutto difficile per un calciatore. Dobbiamo restare un fronte unico fino alla fine della stagione".Solo tre mesi fa ho detto delle cose e non è passato tanto tempo., perché nelle cose positive è giusto dividersi i meriti. E se ci sono critiche o criticità. I calciatori e l’allenatore possono essere una soluzione, non la soluzione.".Alla domanda se, all'Inter, società, allenatore e giocatori sono, Conte risponde: ".".: "La partita è stata preparata in una determinata maniera.ma poteva andare ad alzarsi in certe situazioni. Il match è stato preparata alla giusta maniera rispettando l’avversario e le sue caratteristiche e c’è stata una bella vittoria.. Il risultato però condiziona sempre i giudizi".