L'Inter rivede i propri piani e quelli che finora sono stati due punti fermi, potrebbero finire sul mercato. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Skriniar è il primo: lo slovacco non si è mai adattato in fondo alla difesa a tre. Conte gli ha sempre dato fiducia, ma c’è lui tra i sacrificabili per fare a cassa e rifare la squadra. L’addio è certo? Ovvio che no, dipende dalle offerte e al momento nessuno s’è palesato. Neppure per Brozovic, che oggi vede scadere la clausola da 60 milioni. Il caso patente e la conseguente multa hanno solo rafforzato una convinzione preesistente, dubbi già affiorati. Tra cui alcuni anche di natura tattica: in un’idea di 3-4-1-2, i due centrocampisti davanti alla difesa devono avere caratteristiche diverse da quelle del croato”.