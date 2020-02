Il mercato ha regalato all'Inter rinforzi che rendono Conte più tranquillo. I nerazzurri avevano lacune sulle fasce e l'emergenza è stata risolta con gli arrivi di Young e Moses. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Aria nuova, aria buona. È simbolico che la serie di pareggi sia stata interrotta una volta chiuso il mercato di gennaio: sistemata la rosa, l’Inter ha ripreso a correre. Conte ha preteso di trovare un doppio rinforzo sulle fasce. «Sono preoccupato per Asamoah». svelò l’allenatore la sera di Dortmund, la stessa notte in cui si lamentava della scarsa esperienza dell’organico. Asamoah è oggi fuori lista Uefa, Moses e Young però rispondono perfettamente alla doppia esigenza dell’allenatore. Giocatori affidabili, che hanno già mostrato - l’inglese ancor di più - di poter diventare in fretta riferimenti certi, non occasionali. Ma i due hanno allargato la base delle rotazioni in un ruolo tradizionalmente dispendioso per il gioco di Conte. L’Inter che affronta un mese durissimo ha una faccia diversa”.