A margine della sconfitta in Champions contro il Real Madrid,ha risposto alle domande dei giornalisti di Sky.“Nel bene e nel male questa è la mia Inter perché sono io l’allenatore. Penso che servano anche questi step di crescita, non so quante squadre siano venute qui a Madrid a giocare questo tipo di partita, recuperando due gol. Abbiamo regalato due gol, in questo dobbiamo migliorare. Abbiamo avuto l’occasione per fare il 3-2 e invece lo abbiamo subito. I risultati non premiano i nostri sforzi ma al tempo stesso ci dimostrano che i dettagli devono essere curati al 100% perché spostano la partita. Credo anche ci fosse un fallo di Mendy sul retropassaggio di Hakimi. E sul calcio da fermo non è stata fatta la marcatura ferrea, i ragazzi devono capire che questi dettagli decidono. Vedo però una squadra in crescita. Torniamo a casa con un risultato penalizzante”.“Per noi non ci sono scorciatoie. Noi stiamo facendo il nostro percorso e quest’anno siamo cresciuti anche a livello europeo. Questi step di crescita sono importanti per capire come e dove migliorare in tutto. Poi siamo molto amareggiati per quello che si produce e per il tipo di partita che si fa. I risultati ci dicono male”.“A questi livelli spostano spesso e volentieri il risultato. Mancano tre partite e nove punti, questa squadra ha dimostrato di potersela giocare e penso che con un pizzico di fortuna in più a volte si potrebbe portare a casa anche il risultato oltre che la prestazione. Ma dobbiamo sapere che questa è la strada giusta, i ragazzi lo sanno, per venire a Madrid a giocare così bisogna avere sicurezza nei propri mezzi. Dobbiamo lavorare sui dettagli perché oggi sono quelli che ci stanno penalizzando”.