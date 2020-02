L'inter di Barcellona non si è più vista. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come tra gli obiettivi di Conte ci sia quello di portare nuovamente la squadra a quei livelli di rendimento.



“L’obiettivo è quello di rivedere l’Inter in stile Camp Nou e con l’aggiunta di Christian Eriksen è possibile che succeda. Il 2 ottobre scorso nello stadio del Barcellona i nerazzurri giocarono un primo tempo sontuoso, fatto di personalità e palleggio. Sbalordirono l’Italia per il modo in cui affrontarono quel match così complicato perché ebbero il coraggio di sfidare il pressing dei blaugrana costruendo dal basso, senza paura. Barella, Brozovic e Sensi in ottime condizioni fisiche come allora non sono più stati: è questo il grande rammarico di Conte”.