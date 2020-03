L'Inter studia Gaetano Castrovilli. Conte ha dato il via libera e adesso Marotta e Ausilio proveranno a strapparlo ai viola. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che per il proprio gioiellino chiede 40 milioni di euro.



“L’Inter italiana si affiderà di sicuro ad Alessandro Bastoni, che ha tolto il posto a Godin e guadagna certezze giorno dopo giorno. Le stesse che con Conte potrebbero far crescere anche Gaetano Castrovilli. Il 23enne pugliese, sorpresissima della Fiorentina, è il primo nella lista della spesa nerazzurra: Antonio ha dato l’ok, si parte da una valutazione di 40 milioni e nelle prossime settimane ci potrebbe essere la mossa vincente della coppia Marotta-Ausilio, anche se il presidente Rocco Commisso è pronto a blindarlo offrendogli un altro anno di contratto”.