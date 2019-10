In casa Inter potrebbe presto scoccare l'ora di Valentino Lazaro. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Conte potrebbe impiegare l'austriaco da titolare in occasione della sfida casalinga contro il Parma, che seguirà la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo al rientro dopo la pausa.



“Ma Candreva da solo non può bastare da qui al rientro di D’Ambrosio e allora diventa fondamentale l’inserimento di Valentino Lazaro nelle rotazioni di Conte: l’ex Hertha non ha ancora debuttato in Serie A mentre ha giocato 41’ in Champions contro lo Slavia Praga, subentrando proprio a Candreva. Lazaro viene da due ottime prove con la nazionale (con tanto di gol contro Israele) e avrà l’entusiasmo giusto per giocarsi le sue carte nelle prossime partite: difficile vederlo titolare contro il Sassuolo o Dortmund, ma è probabile che nel match in casa contro il Parma Conte decida di affidargli la fascia destra dal primo minuto”.