Secondo La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha dato un'apertura al ritorno di Radja Nainggolan all'Inter. Un suo coming back non dispiacerebbe all'allenatore, resta da capire se la società sarà disposta a fare un passo indietro rispetto alle decisioni della scorsa estate. "Se il Ninja non avrà una seconda chance, almeno tre profili vengono monitorati ad Appiano: quello «senza scadenza» di Vidal, ma anche il Kessie già cercato a gennaio in un’ipotesi di scambio con Vecino", si legge.