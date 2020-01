Secondo La Gazzetta dello Sport, in questi giorni l'Intersta provando a vendere in ogni modo Matias Vecino. E le motivazioni sono presto dette: "L’uruguaiano è ormai fuori dal progetto Conte, molteplici i motivi di scontro con l'allenatore, tra i due non è mai scattato il feeling dal punto di vista caratteriale. E qualche comportamento spiacevole, nel corso della stagione, non è stato digerito", si legge.