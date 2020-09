Una strategia delineata dall'allenatore, condivisa dalla società e approvata dalla società, che però non sta ancora lasciando tranquillo proprio colui che l'ha delineata:è stata chiara, tramite le parole del ds Piero, nel sottolineare che il budget è praticamente nullo e si cercherà di accontentare in ogni modo le sue richieste, ma da parte dell'allenatore salentino, esattamente come un anno fa,Vuole che i suoi giocatori apprendano movimenti, uscite, scalate, insomma tutti i dettami che rendono il suo 3-5-2 una macchina perfetta da lanciare a 100 all'ora contro gli avversari per tutti i 90 minuti più recupero di una gara.e proprio per questo sta pressando la dirigenza affinché almeno i due colpi considerati fondamentali, ovvero i due centrocampisti centrali, arrivino a Milano prima che il campionato abbia inizio.dalle parti di Appiano Gentile e che ripete, passo dopo passo, quanto successo soltanto un anno fa (in realtà un anno e due mesi fa) quando durante la tournée estiva Conte in conferenza stampa bacchettò pubblicamente la società colpevole di non aver ancora completato la campagna acquisti da lui richiesta: ".". La sensazione, un anno dopo e in seguito al patto di Villa Bellini, è che questo genere di dichiarazioni non saranno più fatte a mezzo stampa, ma anche che la necessità di accelerare sul mercato per Conte resti una priorità da non trascurare