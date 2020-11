"Quattordici milioni di euro netti per tre anni. Ne conoscete molti che rifiutano un contratto di lavoro simile? Eccone uno: Antonio Conte". Lo racconta oggi Davide Stoppini su La Gazzetta dello Sport in merito all'allenatore attualmente all'Inter: "Conte martedì, entrando a Valdebebas, ripenserà a quell’accordo trovato con il Real Madrid, una stretta di mano lasciata cadere quando ormai la conferenza stampa di presentazione al Bernabeu era già fissata. È il retroscena di un feeling tra Conte e Florentino Perez rimasto in sospeso e che ora il calendario - quello reale e quello di Champions -, permette di raccontare: oggi, 29 ottobre, sono due anni esatti dalla retromarcia dell’attuale tecnico dell’Inter.