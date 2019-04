Non solo Inter e Roma, nel futuro di Antonio Conte entra di prepotenza anche il PSG. Questo è quanto scrive l'edizione odierna de la Repubblica, che svela come nella giornata di ieri ci siano stati nuovi contatti tra il tecnico e la società di corso Vittorio Emanuele.



“Nella corsa per arrivare ad Antonio Conte, Inter e Roma hanno una rivale in più: è il Psg degli sceicchi. Dopo il ko in Coppa, il presidente Al Khelaifi ha contattato l’ex ct azzurro: la fiducia nel tecnico Tuchel precipita di mese in mese nonostante il titolo di Francia. La delusione della Champions brucia ancora e forse ha bruciato anche l’allenatore tedesco. Conte, giurano i suoi amici, avrebbe comunque una preferenza per l’Italia. Anche ieri ha avuto contatti con l’Inter, dove non tutti sono convinti di continuare con Spalletti. La Roma aspetta: ha prospettato i propri programmi, è pronta ad accogliere il suo amico Petrachi, futuro ds, e attende una risposta. Come i nerazzurri”.