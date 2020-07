L'Inter vuole continuare con Antonio Conte. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come nei progetti della società nerazzurra ci sia ancora il tecnico salentino. Il problema, semmai, è capire cosa vuole Conte.Anche da parte della società: Conte non è uomo da mezze verità, ma a volte in alcune situazioni un po’ di diplomazia sarebbe apprezzata. Potrebbe rispondere il tecnico: chi mi porta in società mi conosce, non sono mica nato ieri. Evoluzione della situazione? Una separazione in vista? Ieri sono circolate voci di un esonero che la società avrebbe già deciso. Non è così.- Conte è legato all’Inter da un contratto ricco fino al 2022, da 12 milioni a stagione –, perché su Antonio la società ha centrato tutto il proprio progetto tecnico, definendolo «il nostro top player» a inizio stagione.Interrogativo lecito, anche se non certo immediato.Il tecnico chiederà di ritoccare pesantemente l’organico: un difensore centrale, due centrocampisti, un esterno sinistro e un paio di attaccanti, questa la lista della spesa oltre l’esterno destro già agganciato”.