La posizione di Antonio Conte all’Inter non è così salda. La sconfitta nell’ultima gara prima dello stop forzato (2-0 in casa della Juve), il ritorno in campo con l’eliminazione dalla Coppa Italia, il rocambolesco pareggio contro il Sassuolo e la stentata vittoria di Parma hanno spinto i bookmaker a rivedere il futuro dell’allenatore pugliese. Secondo i betting analyst, l’esonero di Conte prima della nuova stagione (entro il 31 agosto 2020), riferisce Agipronews, viene dato a quota 6,00, di certo molto bassa se consideriamo il blasone e la qualità del tecnico. Ma non è questo il momento dei bilanci: ci sono campionato ed Europa League da portare a termine. Conte però dovrà ritrovare risultati e morale per essere sicuro di rimanere sulla panchina nerazzurra.