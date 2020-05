L'Inter pensa alle mosse del futuro e la Gazzetta dello Sport spiega come Conte, con l'inserimento di Eriksen, avrà una freccia in più al proprio arco.



“Il mercato di gennaio ha portato Christian Eriksen, aggiunta che doveva essere decisiva subito e che lo sarà sicuramente nella prossima stagione. Col danese arriviamo alla tripla regia (Brozo-Sensi-Eriksen) che però non appare sostenibile nel 3-5-2 attuale. L’ex Tottenham dovrà specializzarsi in quel lavoro che Sensi aveva dimostrato di poter fare bene, aumentando i cambi di passo e il lavoro quando la palla è fra i piedi degli avversari. La tripla fonte di gioco però verrà buona in una (ancora eventuale) ripartenza a ritmi serrati: anche di fronte a un necessario turnover, Conte potrà sempre schierare due “costruttori”. Brozovic nel ruolo di play davanti alla difesa è stato raramente sostituito, ma contro particolari avversari non è impensabile pensare a Sensi più arretrato e Eriksen al suo fianco. Barella invece entrerà in altre rotazioni, con Vecino e Gagliardini pronti a sostituirlo quando dovrà rifiatare o quando serviranno più centimetri . Il progetto futuro dell’Inter prevede un paio di correzioni a centrocampo, ma passa inevitabilmente dai piedi di quei quattro”.