Alla vigilia del match di campionato contro il Napoli, in conferenza stampa parla Antonio Conte, allenatore dell'Inter.



SU GATTUSO - "Come me ha fatto la gavetta, ho grande rispetto per lui perché ha affrontato difficoltà all'estero e in Lega Pro. Non tutti sono disposti a farlo. Il Napoli è la risposta a quel che ha fatto col Milan. Vista l'annata dei rossoneri si è un po' sottovalutato quel che ha fatto lo scorso anno. Il Milan ha tenuto tutti e ha aggiunto altri giocatori.Gli auguro il meglio da dopo la partita con noi".



IL CAMMINO DELL'INTER - "Mi interessa continuare a costruire qualcosa di positivo, penso che considerando le difficoltà avute pochi si sarebbero aspettati ora l'Inter in testa. Percentuali di vincere lo scudetto? Non abbiamo ancora finito il girone d'andata, è difficile da dire. Stiamo acquisendo credibilità e dobbiamo lavorare su questo. Abbiamo iniziato un percorso che richiede tempo. Non facciamoci prendere da facili entusiasmi, la strada è quella giusta ma ci vorrà tempo per superare chi ha guadagnato spazio nei nostri confronti. In ogni caso vogliamo ridurre il gap".



SUL NAPOLI - "Ci aspettiamo una partita molto difficile. E' una squadra che ha grande qualità, un'ottima rosa. Adesso c'è stato questo cambio di allenatore, è arrivato Gattuso, un allenatore che ha grandi motivazioni e riesce a trasferirle alla squadra".



SU VIDAL - "Non mi piace parlare di altri giocatori che militano in altre squadre per rispetto a lui e alla sua società, oltre che ai miei calciatori. Non l'ho fatto in passato e non lo faccio ora".



IL GAP CON LA JUVE - "Purtroppo si è creato in questi anni un gap molto più importante. Non possiamo pensare di arrivare con la bacchetta magica. Vedo che c'è facile entusiasmo e io non voglio spegnerlo, ma nessuno regala niente. Quel percorso lo devi fare, non è che ti alzi al mattino e vinci".



SU ASAMOAH E FASCIA SINISTRA - "Come sta Asa? E' giusto che risponda il settore medico. Per il resto noi abbiamo fatto una valutazione, la società sa benissimo qual è. Il club conosce la situazione e prenderà delle decisioni che saranno comunque positive. Da qui fino alla fine del mercato non risponderò a domande su questo aspetto perché spetta al club rispondere. Ripeto che abbiamo fatto delle valutazioni e il club prenderà la decisione migliore per il bene del club".