Alla vigilia della trasferta di Cagliari, Antonio Conte risponde alle domande dei giornalisti presenti ad Appiano Gentile.



Che partita si aspetta a Cagliari?

"Hanno una buonissima squadra e grande voglia di rivalsa dopo il passo falso contro il Brescia all'esordio. Dovremo fare grande attenzione, dovremo essere preparati a giocare una partita tosta sotto tutti i punti di vista”.



Cosa le offre in più Sanchez?

"Spero di poter rispondere lunedì a questa domanda. È bravo nella finalizzazione e nell'assist, non viene da due grandi stagioni ma arriva con grande esntusiasmo e voglia di fare. Verrà a Cagliari con noi”.



L'entusiasmo può essere pericoloso o è una spinta?

“Bisogna sempre gestirlo nella giusta maniera, lavorando con voglia e abnegazione. Dobbiamo continuare a lavorare nella consapevolezza che dai nostri atteggiamenti dipende il nostro futuro”.



Che partita ti aspetti da Barella?

“Sarà una partita complicata su un campo difficile, hanno svolto un gran mercato e hanno un allenatore bravo. Dobbiamo affrontare tutti questi step nella giusta maniera e dopo la partita avremo le idee più chiare. Nicolò sta lavorando e sta entrando nella nostra idea di calcio, è un ragazzo positivo e sono felice del suo innesto. È in competizione con gli altri, all'Inter è normale che sia così e coglio che ciò prosegua nella maniera più positiva possibile”.



Vi ritroverete di fronte Nainggolan, come lo limiterà?

“Nei suoi confronti ho grande stima e rispetto, lo volevo al Chelsea nel mio primo anno. Però sappiamo che sono state prese altre decisioni. Lo saluterò molto piacevolmente”.



Ha già deciso se qualcuno rimarrà a casa per le condizioni fisiche? Biraghi partirà per Cagliari?

“Dobbiamo riportare Biraghi in una buona condizione fisica perché è arrivato un po' provato”.



Manca in rosa un vice Lukaku?

“Di mercato preferisco sempre parlare con il club nelle sedi opportune e se ci saranno dei dubbi li esporrò. La rosa a disposizione è questa e siamo contenti di cercare di fare qualcosa di importante con questa rosa. Marotta ha detto che il mercato dell'Inter è chiuso”.



La società le ha comunicato qualcosa su Icardi, anche nel caso rimanesse?

“Tutto è stato fatto nella maniera più corretta possibile. Vorrei rimanere concentrato sui protagonisti di questa stagione ma vedo che i protagonisti continuano ad essere altri e non chi invece questa stagione deve giocarla”.



Incentivi l'unione o queste cene di squadra sono una loro iniziativa?

“Sono iniziative che prendono i calciatori e io sono solo contento. L'importante è che non tornino troppo tardi a casa (ride, ndr)”.



La settimana scorsa aveva detto che Icardi non crea turbative nel gruppo, è cambiato qualcosa?

“Continuano a non esserci turbative. Poi capisco che per altri è più importante continuare a cavalcare altre cose ma noi dobbiamo essere focalizzati a ciò che accade in campo”.



Politano rimane all'Inter?

“Il direttore è stato chiaro nel dichiarare chiuso il mercato sia in entrata che in uscita. Matteo sa benissimo cosa penso di lui e del ruolo in cui lo considero importante



Come stanno Godin e de Vrij?

“Ha ripreso a lavorare con noi e verrà in panchina. Mentre su de Vrij dobbiamo ancora vedere”.



Sensi è la dimostrazione del fatto che ​anche un attento mercato può regalare soddisfazioni?

“L'importante è fare le cose in accordo con allenatori. Ci sono club in cui chiedi un attaccante e ti arriva un terzino da 90 milioni di euro. Sono d'accordo col mercato oculato a patto che tutto sia in condivisione come nel nostro caso, è stato importante prendere Sensi dal Sassuolo come Barella da Cagliari, ma lo è stato anche prendere Lukaku e Sanchez dallo United”.



Come sta Lazaro?

“H avuto questo problema alla coscia che ha rallentato il suo processo di integrazione nel gruppo e nell'assorbimento della nostra idea di calcio. Ricordiamo sempre che arriva d un altro campionato, chiaramente ha caratteristiche importanti ma dobbiamo dargli del tempo”.



Lautaro può essere il vice Lukaku?

“Lui può giocare sia con due punte che come unico riferimento lì davanti. Ha grandi margini di miglioramento, sta a lui lavorare come sta facendo. Ha importanti prospettive e abbiamo bisogno che lui dia risposte importanti”.