Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è stato un momento in particolare che ha fatto scattare Antonio Conte per il suo sfogo post Atalanta-Inter: "A Conte non è andata giù la scarsa protezione avuta: in più Antonio non ha gradito che dopo la partita contro l’Atalanta Marotta abbia elogiato in tv tutta la società per il secondo posto in A. Da parte sua Marotta, che conosce benissimo ogni spigolo del carattere di Conte, non si aspettava uno sfogo del genere e per questo oggi è pronto a mettere in piedi il piano B. Nel luglio 2014, davanti alle dimissioni di Conte alla Juve, puntò forte su Allegri, vincendo la scommessa. Adesso davanti al rischio che la situazione si ripeta torna in ballo il nome di Max, il preferito per prendere il comando dell’Inter in caso di rottura con Antonio. Anche questo non ha fatto piacere a Conte e ha raffreddato i rapporti con Marotta", si legge.