Il gol subito contro il Napoli non scende giù a Conte, che in settimana era stato preciso nell'assegnare i compiti ai suoi uomini. Su Insigne ha cercato vanamente di intervenire Eriksen, ma stando ai dettami del tecnico salentino, scrive la Gazzetta dello Sport, quel compito in copertura spettava a Nicolò Barella.



“Una mancata copertura fa tutta la differenza del mondo tra il trionfo e la delusione. Su quel corner, con le tre torri in area avversaria per provare a sfruttare i centimetri e il tempismo nello stacco, qualcosa non ha funzionato nelle coperture preventive. Young ultimo uomo può essere scelta condivisibile, però è chiaro che il secondo uomo in copertura non poteva — e infatti non doveva — essere Eriksen. Su Insigne ci sarebbe dovuto essere Barella (come da disposizioni pre gara), più difensore nell’uno contro uno, più veloce e più «cattivo»”.