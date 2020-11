Un caso aperto rischia di scatenarsi fra l'Inter e la nazionale del Belgio e potrebbe non essere l'unico in questo weekend in cui alle società arriveranno le convocazioni in vista delle prossime sfida di Nations League e amichevoli delle selezioni di tutto il mondo. Ciò che però preoccupa maggiormente e tiene con il fiato sospeso il pubblico nerazzurro è la condizione di Romelu Lukaku, già costretto a saltare le ultime due sfide contro Parma e Real Madrid e in fortissimo dubbio anche per la gara di domenica contro l'Atalanta.



CONTE NON VUOLE RISCHI - Lukaku è importantissimo per Antonio Conte al punto che non ha alcuna intenzione di correre rischi per riaverlo in anticipo sulla tabella di marcia. Per rimetterlo in campo dovrà essere guarito al 100% e se ancora ieri si è allenato soltanto a parte e in solitaria vuol dire che ancora è tutt'altro che certo il suo impiego contro i nerazzurri di Bergamo (LEGGI QUI).



IL BELGIO LO CHIAMA - Una condizione che fa a pugni con le convocazioni del Belgio, diramate in mattinata, in cui Lukaku è ovviamente presente nell'elenco redatto da Roberto Martinez per le gare contro Svizzera, Inghilterra e Danimarca: 'Lo testeremo lunedì, ma siamo fiduciosi che sarà a disposizione" ha dichiarato in conferenza. Beppe Marotta nei giorni scorsi aveva ribadito che serviva intelligenza per questo giro di convocazioni e che il club nerazzurro avrebbe valutato attentamente quali dei suoi tesserati concedere alle nazionali. Si aprirà un caso diplomatico o a questo punto Conte lo rischierà anche contro l'Atalanta?