Conte potrà vedere il bicchiere mezzo pieno se vincerà a Bergamo. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Dovrà guardarsi anche dalla Lazio che stasera superando il Brescia può riportarsi a -1, ma in caso di blitz al Gewiss Stadium il tecnico ex Chelsea avrebbe la certezza di piazzarsi alle spalle della Juventus. Roba da... bicchiere mezzo pieno e bella iniezione di fiducia in vista dell'Europa League. Sia perché Lautaro Martinez si è ritrovato firmando il raddoppio dopo quattro incontri a secco sia perché Handanovic, per la quarta volta nelle ultime cinque giornate, è riuscito a tenere la propria porta inviolata”.