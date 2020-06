Conte vuole ribaltare il risultato dell'andata e guadagnare l'accesso alla finale di Coppa Italia. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico salentino, in questi mesi di inattività, abbia messo a punto il giusto piano per il Napoli di Gattuso.



“Il tempo per rivedere la gara d’andata e studiare correttivi c’è stato. La voglia di ribaltarla è stata coltivata in questi mesi senza pallone. I mezzi per farlo non mancano all’Inter. La vittoria 1-0 di San Siro mette il Napoli nelle condizioni di replicare il primo round, di seguire uno spartito a cui si era ben adattata. L’Inter a febbraio apparve bloccata, con poche idee e meno ritmo. Conte evidenziò subito gli errori commessi dalla squadra, in questi mesi ha avuto tempo di sviscerarli e di preparare un piano per ribaltare il tavolo”.