Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha preferito evitare le domande sulla crisi economico finanziaria del club.



Le questioni societarie e finanziare possono influire sul vostro rendimento?

“Preferisco non entrare in questo discorso perché è un discorso delicato che devono affrontare altre persone, se vogliono. Noi dobbiamo lavorare e concentrarci sul campo per dare tutto ciò che abbiamo per l’Inter. Questo deve essere l’unico nostro obbligo da qui a fine stagione”.