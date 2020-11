L'Inter ha trovato i propri equilibri rinunciando alla qualità. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il mister ha reagito anche alle polemiche, ma «il rumore dei nemici» non c’entra. Là c’era la fine strategia mediatica di Mou, qui legittime critiche a una squadra con rosa da favorita che, prima di Sassuolo, veniva da 2 vittorie in 10 partite. Hanno chiesto a Conte se quella col Sassuolo è stata l’Inter più bella della stagione. Giustamente ha risposto di no. Meglio i primi tempi con Lazio e Real, a Madrid, dove l’Inter impose il suo gioco. Ieri ha concesso al Sassuolo più del 60% del possesso e ha vinto in ripartenza. Dopo l’ottima prima stagione, Conte avrebbe voluto aggiungere qualità all’impianto: con Eriksen, Hakimi, Perisic... «Voglio divertirmi», diceva. Non ha trovato gli equilibri. L’Inter di Reggio, con Darmian e Barella là dietro, in questo senso, è un passo indietro, anche se necessario come una medicina. Ma anche Conte sa bene che, prima o poi, dovrà riuscire a immettere qualità per vincere in Europa e con squadre chiuse”.