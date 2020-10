Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha pochi dubbi in merito alla formazione da mandare in campo domani sera contro il Borussia ​Mönchengladbach. All'esordio in Champions, l'allenatore salentino potrebbe presentarsi con Stefano Sensi tra i titolari e Christian Eriksen ancora in panchina.



3-4-1-2: Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Vidal, Perisic; Sensi; Lukaku, Lautaro.