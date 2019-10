La sfida tra Inter e Parma racconta una cosa molto importante per i nerazzurri. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la presenza di de Vrij al centro della difesa sia fondamentale per gli equilibri della squadra di Conte.



“La velocità di Karamoh e di Gervinho - prevista, attesa, conclamata - ha sconquassato la difesa di Antonio Conte, che in partenza ha lasciato fuori de Vrij per turnover. Ecco, se la partita ha detto qualcosa di cruciale, l’ha detta qui, sull’importanza di de Vrij al centro della linea a tre di Conte”.