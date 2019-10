Secondo La Gazzetta dello Sport di quest'oggi, Antonio Conte si è fatto promettere un altro colpo per gennaio dalla dirigenza dell'Inter. "Antonio sta rivalutando e facendo esplodere il costo di tutti i suoi giocatori. Sarà (anche) per questo che il tecnico s’è fatto promettere un investimento a gennaio, in mezzo al campo: quelli che gli prendono, lui li rivaluta. Un altro acquisto arriverà quindi a gennaio, per il centrocampo", si legge.