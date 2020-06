Antonio Conte, allenatore dell’Inter, parla a Inter tv in vista della ripresa del campionato, con i nerazzurri che affronteranno la Sampdoria nella giornata di domenica: “Lo stop della Serie A causa emergenza ha rappresentato una situazione nuova per tutti ed è difficile dire che tipo di influenza possa avere questa pausa. Per noi è stata un’opportunità per lavorare e per rivedere le cose fatte nei primi sette mesi, cercando di ottimizzare il tempo, studiando nuove soluzioni e situazioni”.



SUL GRUPPO - “Devo ringraziare i miei giocatori per la grande professionalità e disponibilità mostrata, perché anche la gestione degli allenamenti è stata una situazione totalmente nuova. La quarantena ha dato modo di vivere maggiormente alcuni aspetti, come ad esempio la famiglia. Il mio staff è stato prezioso e lo ringrazio: abbiamo fatto un ottimo lavoro”.



SUL LAVORO - “C’è stato uno stop di oltre due mesi. Siamo ripartiti con dei lavori individuali per riportarli in una condizione migliore a livello di forma, ma è stata sicuramente una situazione nuova con carichi di lavoro da gestire e valutare, per questo abbiamo deciso con i nostri preparatori di fare un allenamento al giorno. Sono contento di quanto fatto sia a livello fisico che tecnico-tattico: questo tempo l’ho sfruttato per delle valutazioni sulla rosa ancora più profonde. Se devo trovare un lato positivo al grosso problema, è che ho avuto tempo per focalizzarmi e trovare degli aspetti per migliorare la nostra squadra”.