L'Inter da settimane è in contatto con l'entourage di Edinson Cavani, considerato un'opportunità interessante a prescindere da come finirà la trattativa per Lautaro Martinez ancora in piedi col Barcellona. Antonio Conte stima da anni l'ex Napoli, lo sognava nella sua Juventus in passato e lo prenderebbe di corsa; ma c'è da fare i conti con richieste economiche elevate che l'Inter valuterà.