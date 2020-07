Antonio Conte vuole trattenere Alexis Sanchez anche per la prossima stagione e Beppe Marotta ha iniziato a trattare con il Manchester United per accontentarlo. Secondo il Corriere dello Sport non c'è grande margine operativo dato che il club nerazzurro continua a proporre un prestito con ingaggio pagato al 60% dai nerazzurri (guadagna circa 21 milioni di euro bonus compresi).