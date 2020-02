L'Eriksen visto contro l'Udinese non ha esaltato ma Conte lavora per metterlo in condizione di esibire quei colpi che in Premier gli hanno permesso di affermarsi.



“Le difficoltà del primo tempo e il fatto che l’Inter abbia segnato un attimo dopo la sua uscita, ha rimpicciolito più del dovuto la prestazione di Christian Eriksen alla Dacia Arena: 51 palloni giocati in 58’ non sono pochi. Non è mai uscito dal gioco, ha cercato di legare i reparti, anche se il contesto nuovo e una condizione atletica imperfetta, gli hanno impedito di incidere come sa. Gli alibi di Udine non sono scuse. Gli è mancato il dialogo con Brozovic che avrebbe potuto innescarlo in verticale, più tempestivamente di Barella, che pur ha giocato un’ottima partita. Gli è mancato Lautaro che avrebbe potuto dettare la profondità meglio di Esposito. Così il danese ha cercato quasi sempre di mettere la palla tra i piedi di Lukaku che gli veniva incontro. In prospettiva derby, lo scenario dovrebbe migliorare: avrà una settimana di lavoro in più nelle gambe; dovrebbe tornare Brozo; Sanchez, dopo la buona comparsata di Udine, potrebbe essere titolare e suggerire la giusta profondità; tra le linee del 4-4-2 del Milan, Eriksen potrebbe trovare spazi che incontristi muscolari come Fofana e Mandragora gli hanno negato”.