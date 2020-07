L'Inter spreca un'altra occasione e Conte dimostra di non essere venuto a capo di alcuni problemi che affliggono la squadra nerazzurra. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Altra stecca, altra occasione sprecata: l’inter pareggia a Verona e resta al quarto posto, dietro all’Atalanta. Conte non viene a capo della involuzione mostrata nelle ultime uscite, soprattutto nel primo tempo si fa incartare da Juric, che con merito continua la sua rincorsa per un posto in Europa League. Restano sul tavolo parecchi dubbi: tra i più lampanti, l’utilizzo a dosi omeopatiche di Eriksen, quasi fosse ormai relegato a lussuoso orpello in un organico in preda a incertezze e continui blackout”.