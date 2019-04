Dopo l'Expo di Shanghai dello scorso novembre, l'Inter continua ad esportare il proprio brand in Cina. Come riportato dal profilo ufficiale di Suning, il club nerazzurro parteciperà il 24, 25 e 26 maggio al "Ningbo International Convention and Exhibition Center", il secondo più grande e uno dei più popolari centri congressi ed esposizioni della Cina.