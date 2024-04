Inter, contro il Cagliari tre punti in cassaforte: senza Lautaro i bookmaker scommettono su Sanchez

Vincere per arrivare al derby con il primo match point scudetto. Questo l'obiettivo dell'Inter nella sfida casalinga contro il Cagliari, dove i bookmaker puntano forte sul successo nerazzurro. I tre punti della squadra di Inzaghi si giocano a 1,18, contro il colpaccio dei sardi a 12,80. Alta anche la quota del pari, fissata a 7,15. Alto il Goal a 2, contro il No Goal a 1,72. Prevale nettamente l'Over a 1,40, mentre un esito con meno di tre reti vale 2,75 la posta. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c'è il 2-0 in favore dell'Inter a 6,10, seguito dal 3-0 a 6,60. Un successo nerazzurro per 1-0 è invece visto a 8,40. Senza lo squalificato Lautaro Martinez, assieme a Thuram dovrebbe partire titolare Alexis Sanchez: per l'ex Udinese un gol, a due settimane da quello siglato all'Empoli, è proposto a 2,25, mentre per Thuram la rete è bassa a 1,93. Dall'altra parte attenzione a Luvumbo Zito, per cui una marcatura si gioca a 7,75.